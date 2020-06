Arriva il “Governissimo”? Speriamo di no, ma l’importante è salvare l’Italia dai “Bocconiani” di Mario Monti!

di Giancarlo Marcotti – Due le notizie importanti di questo fine settimana. La prima riguarda la Germania: il Governo tedesco lancia un nuovo piano di aiuti per 130 miliardi, serviranno alla riduzione dell’IVA di 3 punti percentuali, a finanziare con 300 euro mensili ogni nuova nascita ed a sostenere la vendita di auto elettriche. In Italia invece si torna a parlare di Governissimo. Il giornale Libero ipotizza addirittura che Giorgetti potrebbe lasciare la Lega ed unirsi ad un gruppo di disadattati formato da un pezzo di Forza Italia, da Renzi, da Calenda e dalla Bonino.

Servizio tratto da “Finanza in Chiaro”: www.finanzainchiaro.it