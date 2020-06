Da Poste Italiane: prolungamento orario in altri 8 uffici postali in provincia di Alessandria

Da lunedì 8 giugno riaprono tutti i giorni gli uffici postali di:

Basaluzzo,

Casalcermelli,

Casale Monferrato 3,

Castelletto d’Orba,

Morano Po,

Morsasco

Occimiano,

Pontestura.

Prosegue il progressivo ripristino orario degli Uffici Postali alessandrini: da lunedì 8 giugno infatti anche Casale Monferrato 3 in C.so Indipendenza 31C, Casalcermelli, Morano Po, Occimiano, Pontestura, Basaluzzo, Castelletto d’Orba e Morsasco torneranno operativi su sei giorni e aperti al pubblico dalle ore 8:20 alle ore 13:45 da lunedì a venerdì, ed il sabato fino alle ore 12:45.

Inoltre – laddove presente in queste sedi – anche il consulente finanziario riprenderà il suo ruolo a pieno regime, offrendo come sempre professionalità, relazione e vicinanza, ed un prezioso riferimento circa risparmio e investimenti per il cliente e le famiglie.

In provincia di Alessandria sono disponibili anche 67 ATM Postamat che consentono ai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali dotati, ove possibile, di misure di protezione personale come guanti e mascherina, mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it