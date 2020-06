Valmadonna – Grave incidente intorno all’una e mezza del pomeriggio sulla Strada Provinciale 494 tra Alessandria e Valmadonna, all’altezza del centro sposi Cesaro Atelier. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Per il motociclista, un uomo di 30 anni, non c’è stato nulla da fare. Ignote al momento le condizioni dell’automobilista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine chiamate a stabilire le cause dell’incidente.