Stop alle bici sui treni, la decisione di Trenord per garantire sicurezza e distanziamento

Milano – Troppe biciclette a bordo dei treni, impossibile ormai garantire la sicurezza e le norme sul distanziamento. Lo scrive Trenord per spiegare le ragioni che hanno indotto il gestore del servizio ferroviario regionale in Lombardia, e che fornisce un importante mezzo di collegamento tra la provincia di Alessandria, soprattutto Tortona, e Milano a disporre il divieto di portare bici in carrozza. Resta consentito il trasporto di biciclette pieghevoli, monopattini e mezzi simili non ingombranti, con dimensioni non superiori a 80x120x45cm, e riposti in modo da consentire l’accesso, la movimentazione e la disposizione dei passeggeri in sicurezza a bordo treno.