Ventenne di Novi Ligure trovato morto annegato davanti alla spiaggia di Murcarolo a Genova

Genova – Un ventenne marocchino, residente a Novi Ligure, è stato trovato morto stamane dalla capitaneria di porto di Genova nelle acque antistanti la spiaggia di Murcarolo, a Genova Quinto. Sulla sua identità manca ancora il riconoscimento ufficiale.

Il giovane si era recato ieri pomeriggio per una nuotata in compagnia di alcuni suoi amici. Nel pomeriggio il gruppo aveva deciso di tuffarsi in mare, peraltro in un momento in cui era mosso ma non apparentemente pericoloso. Ad un certo punto però le onde avevano travolto il gruppetto e uno di loro non era più riemerso.

Alla scena aveva assistito anche un bagnino di diciotto anni che in quel momento non era in servizio. Il giovane si era però subito tuffato in acqua, riuscendo a salvare un altro giovane, anche lui marocchino abitante a Novi Ligure. Un altro ragazzino, tra molte difficoltà, è riuscito a salvarsi da solo. Uno del terzetto invece era scomparso tra le onde. Poco dopo una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco ha tentato di cercarlo senza esito.