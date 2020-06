A Novi anche l’azienda dei trasporti sta vivendo un momento difficilissimo: il Cit lascia senza stipendio i suoi dipendenti

Novi Ligure – A Novi un’ennesima storia triste di un’ennesima azienda che versa in cattive condizioni.

Si tratta del Cit, il consorzio intercomunale dei trasporti del Novese, che sta vivendo un momento davvero complicato.

Domani, infatti, 47 dipendenti non riceveranno lo stipendio con l’azienda che si è giustificata parlando di scarsa liquidità generata dal mancato pagamento di alcuni Comuni associati.

Immediata la reazione dei sindacati.

“A causa delle gravi difficoltà economiche, non avranno soldi i lavoratori, come dovrebbe avvenire l’ottavo giorno di ogni. La prima tranche dovrebbe esserci consegnata a metà giugno, la seconda a fine mese. Non è la prima volta che questo accade ma adesso non è più sostenibile non ricevere il dovuto e convivere con il fantasma dello stipendio non versato” ha spiegato Fabio Poddighe, autista del Cit e rappresentante per la Filt Cgil.

Poddighe ha sottolineato quanto i dipendenti abbiano sempre agito “responsabilmente, specialmente nel periodo dell’emergenza coronavirus. Abbiamo effettuato tutti i servizi rispettando le regole della disinfezione e del distanziamento tra gli utenti sui mezzi. Non abbiamo mai cessato il trasporto dei lavoratori dell’Outlet, anche al sabato e alla domenica, benché l’azienda abbia sospeso il contratto di navetta per carenza di clienti. Ci siamo adeguati alle esigenze dell’utenza e così faremo da settembre, quando applicheremo le limitazioni imposte dal distanziamento sociale per il trasporto studenti, anche aumentando le corse”.

Domani si terrà l’incontro, in videoconferenza, tra l’azienda e i diciassette rappresentanti dei Comuni soci, riuniti in assemblea. Sarà chiesto di ripianare il debito, sottolineando la necessità e l’importanza del trasporto pubblico.

Da parte sua Silvio Mazzarello, amministratore unico del Cit afferma che “sono stati fatti tutti gli sforzi per rendere partecipi i sindaci della difficile situazione in cui ci troviamo. Prospetteremo le linee guida del nuovo piano di risanamento che prenderà in considerazione anche le esperienze post Covid. Punteremo a portare in pari la società, con una prospettiva di utile in uno spazio temporale di 3 anni”.