Guccini: non sono mai stato comunista

Voto Pd e votavo Psi racconta il cantautore icona della sinistra italiana

Agi – “Non sono mai stato comunista. Tutti credono che lo sia, ma non è vero. Mi viene da dire, come a quei razzisti che sostengono di avere molti amici di colore, che ho molti amici comunisti, ma lo stalinismo non poteva piacere a uno come me, libertario, azionista”: Francesco Guccini ha rivelato di votare Pd e di aver votato in passato per il Psi, in un’intervista al Corriere della sera in vista del suo 80esimo compleanno, il 14 giugno.

“Ho voluto dare un taglio netto – racconta il cantautore all’Agi – il mondo è sempre stato un casino, un assurdo, pieno di ingiustizie e cose orribili. Guardiamo perché vale la pena vivere, questa è la rivoluzione. Se cominciassi anche io a dirne quattro sul mondo, direi cose già dette”.