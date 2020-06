Mercato nero di cuccioli di cane tra Lombardia ed est Europa: barboncini e chihuahua venduti sul web

In custodia cautelare quattro italiani accusati di aver trasportato gli animali nei bauli delle auto per oltre mille Km vendendoli poi via web a ignari acquirenti

Milano (da Milano today) – Cuccioli di barboncini e chihuahua provenienti dall’est Europa e destinati al mercato clandestino italiano. A smantellare l’organizzazione sono stati i Carabinieri Forestali di Lodi e Milano, che hanno fermato 4 soggetti poi indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito. Trentasei gli esemplari rinvenuti dagli uomini della Benemerita, tutti destinati alla vendita attraverso siti web di annunci che indicavano falsamente i cuccioli come “nati in casa”. I cani in realtà provengono dall’Ungheria e sono arrivati qui da noi nascosti nel portabagagli delle auto degli indagati, con percorsi superiori a 1.000 chilometri che spesso causavano gravi patologie tra i cuccioli o addirittura la morte. Le consegne agli ignari acquirenti, provenienti da tutto il nord Italia, erano effettuate in strada o in centri commerciali, con falsi documenti.