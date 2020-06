Riaperta a Moncalvo la strada che divise in due il paese per il crollo di un antico muro di cinta lo scorso anno

Moncalvo – È tornato transitabile in entrambi i sensi di circolazione corso XXV Aprile, principale via d’accesso alla cittadina di Moncalvo, nell’astigiano, dove lo scorso 9 giugno crollò parte di una antico muro di cinta proprio sul corso.

A novembre, poi, un secondo crollo, che fortunatamente non arrecò danni a persone, chiuse del tutto la strada dividendo a metà la cittadina. La strada provinciale era stata poi riaperta ad aprile, consentendo però solamente il transito a senso unico, a salire.

Ora dopo l’ultimo intervento, concluso nel fine settimana, corso XXV Aprile si presenta nuovamente agibile sia ai pedoni che soprattutto transitabile dai mezzi in entrambi i sensi di marcia, evitando agli automobilisti deviazioni su percorsi alternativi certamente meno agevoli. Torneranno pertanto a transitare anche gli autobus del servizio di linea ai quali finora era stato escluso completamente il passaggio. Unico limite quello di velocità ridotto a 30 chilometri orari.