A cosa servirà il vaccino se il coronavirus muta in continuazione?

Uno studio inglese ha scoperto ben 198 varianti di Covid19 indipendenti tra loro

Il vaccino contro il Covid19 potrebbe essere inutile se non addirittura dannoso. Infatti uno studio inglese ha scoperto che l’evoluzione di Sars-CoV-2 nelle diverse parti del mondo è caratterizzata da alti livelli di omoplasia, per cui si starebbe adattando all’uomo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Infection, Genetics and Evolution da un gruppo di ricercatori guidato da Francois Belloux, dell’Istituto di Genetica dell’University College di Londra. Non si tratta di scienziati – ma i fratelli britannici sono più seri di noi e sanno perfettamente che gli scienziati diventano tali quando fanno qualche scoperta degna di attenzione – ma di ricercatori che hanno analizzato quasi ottomila sequenze di Sars-CoV-2 provenienti da numerosi paesi di varie aree geografiche, stabilendo quasi 200 mutazioni emerse in modo indipendente (omoplasie) d cui quasi l’80% ha prodotto cambiamenti a livello di proteine, suggerendo un possibile adattamento in corso di SARS-CoV-2. A far propendere verso un adattamento del virus il fatto che le mutazioni si siano concentrate in almeno 4 siti specifici di cui uno è la proteina Spike, quella che il virus usa per agganciarsi alle cellule umane. “Il fatto che – si legge nell’articolo – in questi siti ci siano più di 15 mutazioni, può indicare un’evoluzione convergente e sono di particolare interesse nel contesto dell’adattamento della SARS-CoV-2 all’ospite umano”. Secondo i ricercatori britannici il Covid19 muta in continuazione ricombinandosi per conservare determinate mutazioni che consentono la convivenza con l’ospite il più a lungo possibile. È del tutto evidente che in queste condizioni il vaccino è del tutto inutile.