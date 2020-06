Carabinieri scoprono laboratorio della droga in un cascinale di Lu Cuccaro, era attrezzato per la lavorazione e la distribuzione di hashish e marijuana

Lu Cuccaro Monferrato – Sabato pomeriggio, al termine una serie di controlli e pedinamenti, i Carabinieri di San Salvatore hanno fatto irruzione in un cascinale di Lu Cuccaro Monferrato, dove con non poca sorpresa, nel corso della perquisizione, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio laboratorio, attrezzato di tutto punto per la produzione e la lavorazione della droga, in particolare marijuana e hashish, lavorata e trasformata in polvere, panetti e olio: da piccole piantine di canapa alte poco più di 10 centimetri a piante di oltre un metro di altezza, cariche di infiorescenze, mezzo chilo delle quali già raccolte, oltre 120 chili di marijuana triturata, 1 chilo di polvere di hashish e mezzo chilo di marijuana già essiccata. Le piante più grandi, ben esposte al sole sul balcone di casa, altre, più piccole, pronte per essere irraggiate dalle lampade montate all’interno di una stanza e numerosi bidoni in plastica contenenti la marijuana tritata.

Insieme allo stupefacente sono stati posti sotto sequestro tutta una serie di attrezzature, di materiali e di prodotti utilizzati per la sua lavorazione e la sua trasformazione, una vera e propria filiera di “raffinazione” di hashish e marijuana.

A finire in carcere il proprietario, un agricoltore italiano, F.C., di 61 anni e altre due persone stabilmente dimoranti nella cascina, un pensionato italiano, G.O., di 75 anni e un giovane colombiano, G.E.G.R., di 29 anni. Il sessantunenne, già noto alle Forze dell’Ordine, era conosciuto dai Carabinieri del posto anche per la sua attività di divulgazione delle metodologie di coltivazione della marijuana tanto da essersi guadagnato il titolo di “guru” italiano della canapa, proprio per la sua approfondita conoscenza della materia e per essere l’autore di alcune pubblicazioni dedicate alla cultura e coltivazione della cannabis.

Nel corso dell’operazione è stato anche denunciato in stato di libertà, per detenzione di marijuana e hashish, nonché di alcuni coltelli di cui non ha saputo giustificare il possesso, un cinquantenne di Rivalta Bormida che i Carabinieri hanno bloccato poco dopo che l’uomo era uscito dalla cascina.

Tutto il materiale e lo stupefacente sequestrati sono stati portati nel Comando Provinciale di Alessandria dove la droga sarà sottoposta agli accertamenti di laboratorio al fine di verificarne l’esatto quantitativo di principio attivo di tetraidrocannabinolo (THC).

I tre uomini, invece, sono stati condotti nel carcere “Cantiello e Gaeta” di Alessandria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.