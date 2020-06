Ex Ilva, domani sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti

Novi Ligure – La presentazione della bozza del piano industriale da parte di Arcelor Mittal avvenuta lo scorso venerdì ha trasformato in certezze le paure degli operai dell’Ex Ilva.

A spaventare sono i numeri: subito 3.300 esuberi sui 10.700 dipendenti in tutta Italia, a cui vanno aggiunti altri 1.600 in forza all’amministrazione straordinaria, una produzione ferma a 6 milioni di tonnellate annue e un rinvio del rifacimento dell’Altoforno 5 e delle opere ambientali. E poi la richiesta di circa un miliardo di euro tra ricapitalizzazione e spese pubbliche, bonus Covid e prestito garantito dalla Sace.

Ovviamente coinvolto anche il sito di Novi Ligure che conta 666 operai di cui 323 attualmente sono in cassa integrazione in deroga per la situazione Covid-19.

Una situazione che ha esacerbato gli animi tanto che adesso gli operai hanno promesso battaglia.

Oggi Fim, Fiom e Uilm hanno convocato d’urgenza a Taranto il consiglio di fabbrica per decidere le azioni da intraprendere. Proclamato per domani, 9 giugno, da parte di Cgil, Cisl e Uil, uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del Gruppo ArcelorMittal, ex Ilva.

In una nota i sindacati hanno spiegato: “Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, insieme alle strutture territoriali ed alle Rsu del gruppo Arcelor ex Ilva ritengono inaccettabile il piano industriale presentato da ArcelorMittal al governo in data 05/06/2020 non ancora ufficializzato alle organizzazioni sindacali, contenente esuberi all’interno dei vari siti, rivendicano con forza la piena occupazione, gli investimenti e il risanamento ambientale oggetto dell’accordo sindacale del 06/09/2018” e “ritengono ancor più grave che le decisioni dell’azienda si basino su un accordo tra la stessa ArcelorMittal e il governo siglato nello scorso mese di marzo ma a tutt’oggi a noi sconosciuto”.

Sempre domani il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ha convocato in videoconferenza le organizzazioni sindacali.

Da tempo, comunque, sindacati e lavoratori avevano lanciato segnali di allarme per il disimpegno del gruppo. Più volte avevano denunciato l’assenza di manutenzioni ordinarie e straordinarie e gli annessi timori per la sicurezza.

Ora si è giunti ad un bivio, come sottolineato da un dipendente che lavorava, a Taranto, nel reparto laminatoio a freddo: “questi signori non hanno investito un solo euro e ora ci lasciano anche a spasso. Non sono più i benvenuti, a questo punto che Roma si faccia carico di questa situazione. Oppure ci dica chiaramente se vuole chiudere”.