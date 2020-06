Finisce in un campo con l’auto, in ospedale per accertamenti

Quinto Vercellese – Incidente stradale, oggi, in provincia di Vercelli. A Quinto Vercellese un’auto è uscita di strada, finendo in un campo. Sul luogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Vercelli che hanno messo in sicurezza il veicolo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Il conducente è stato trasporto in ospedale per accertamenti.