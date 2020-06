Grave incidente stradale sulla Casale-Valenza, un morto

Casale Monferrato – Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia di Alessandria. Stamane, intorno alle dieci, sulla provinciale 35 tra Valenza e Casale all’altezza di Santa Maria del Tempio, per ragioni ancora da chiarire, si sono scontrati frontalmente una Ford Fiesta, vecchio modello, ed un autoarticolato Scania. L’impatto è stato fatale per il conducente della Fiesta, morto sul colpo. In seguito allo scontro, i mezzi sono finiti in mezzo ad una risaia.

Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia Municipale e i Carabinieri di Casale. Non ancora identificata la vittima dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti.