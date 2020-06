Il Consiglio Federale ha deciso: stop al campionato di serie C; Monza, Vicenza e Reggina in serie B; l’Alessandria disputerà i playoff

Alessandria – Il campionato 2019-2020 dell’Alessandria Calcio in serie C proseguirà con i playoff.

La regular season della Serie C, infatti, non ripartirà, campionati bloccati e primi verdetti decretati dal Consiglio Federale con la promozione in serie B delle prime tre classificate dei tre gironi. Salgono tra i cadetti Monza, Vicenza e Reggina, mentre per decidere la quarta che andrà a far compagnia al tris di promosse si procederà con i playoff.

Decretate le tre promozioni, la parte finale della C sarà decisa dagli spareggi promozione e dai playout per quanto riguarda le retrocessioni che investono direttamente invece le ultime tre dei gironi ossia Gozzano, Rimini e Rieti.

Per l’Alessandria, dunque, sesta in classifica nel girone A ma che potrebbe salire al quinto posto in vista di una possibile penalizzazione del Siena, stagione che prosegue con il sogno della serie B sempre nel mirino.

Le gare che determineranno la quarta squadra promossa in B si giocheranno dal primo luglio e saranno anticipate dalla finale di Coppa Italia, in programma il 27 giugno, tra Ternana e Juventus Under 23, che mette in palio un posto nei playoff.