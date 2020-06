Oltre cento pneumatici abbandonati a Valenza: scoperti e multati i responsabili

Valenza – La Polizia Locale di Valenza ha scoperto, in aree di proprietà demaniale del parco Musolino e di via del Castagnone, una montagna di pneumatici abbandonati. Gli agenti hanno trovato circa 100 gomme fuori uso riuscendo poi a risalire ai responsabili, un imprenditore e l’esecutore materiale dell’abbandono.

I due, davanti alle prove raccolte, hanno riconosciuto la loro responsabilità e per questo sono stati denunciati. Entrambi inoltre dovranno pagare una multa di 6.500 euro oltre a farsi carico della rimozione dei rifiuti e il ripristino delle condizioni originarie dei luoghi.