Aggredisce una ragazza e le ruba la borsetta: in manette ventisettenne già noto alle Forze dell’Ordine

Alessandria – La Polizia di Alessandria era intervenuta nei giorni scorsi in via Guasco in seguito alla segnalazione di una rapina ai danni di una ragazza di 21 anni. La giovane aveva raccontato agli agenti, giunti sul posto, che lei e una sua amica erano state aggredite da due ragazzi extracomunitari.

In base alla ricostruzione dei fatti, era emerso come uno dei due malviventi avesse strattonato l’amica della rapinata mentre il secondo aveva tentato di strappare dal lobo destro della vittima un orecchino da lei indossato, senza però riuscirci grazie alla pronta reazione avuta da quest’ultima. I due malfattori erano comunque riusciti a sottrarle la borsetta, per poi darsi precipitosamente alla fuga.

Le immediate indagini condotte dagli operatori avevano comunque consentito di individuare uno dei due rapinatori, il guineano Mamba Kallo, 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi commessi di recenti e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Alessandria.

Per questi ultimi reati, il ventisettenne è stato dunque arrestato per rapina aggravata in concorso con contestuale richiesta di aggravamento della misura cautelare già disposta.