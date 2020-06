Cerutti, a Casale sale la tensione: chiesto l’intervento del governo

Casale Monferrato – Se prima gli animi erano rassegnati, adesso sono rabbiosi. Sono quelli dei dipendenti delle Officine Meccaniche Cerutti che stazionano davanti ai cancelli della sede di Casale per scioperare, anzi per “picchettare”, attuando, da ieri, una protesta contro la proprietà che ha dichiarato 163 esuberi e la chiusura della fabbrica di Vercelli nonostante la promessa, da parte del presidente Giancarlo Cerutti, di creare una NewCo.

Insomma, ora tra gli operai c’è voglia di reagire.

Oggi nella sede di Vercelli ci sarà un incontro con la proprietà per cominciare a parlare di chi rimarrà in produzione e chi diventerà un “esubero”. Al lavoro resteranno in 125. Non si sa ancora chi saranno, una trentina da Vercelli, dove oggi sono 140, il resto da Casale. E c’è l’incentivo proposto di 6.000 euro, giudicato dai più “uno schiaffo alla nostra dignità”.

Ieri mattina una delegazione capeggiata dai sindacati Fiom e Uilm è stata ricevuta dal prefetto di Vercelli, Francesco Garsia, che ha promesso contatti con il governo e i ministeri. Ha avuto il sostegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Corsaro, e del vescovo.

Di tempo da perdere non ce ne è. “Se tutto si ferma al lavoro di dieci mesi, è una proposta senza futuro” afferma Luca Barbero, rsu Fiom Cgil, riferendosi alla realizzazione di una decina di macchine per imballaggi che dovrebbe appunto essere terminata in una decina di mesi.

A Casale ieri sventolavano le bandiere dei sindacalisti, presenti Anna Poggio e Maurizio Cantello, direttivo regionale Fiom la prima, anni spesi sulla vicenda Cerutti il secondo.

In campo anche il sindaco di Casale, Federico Riboldi, che ha affermato che come amministrazione sarà fatto il possibile e l’impossibile “per cercare di mantenere a Casale un Gruppo radicato in città e che si è fatto conoscere il tutto il mondo”.

Lo stesso Cerutti, in una fugace apparizione di qualche giorno fa, ha ribadito la volontà di presentare quanto prima al tribunale di Vercelli l’operazione alternativa, la Newco, che dovrebbe servire a salvaguardare la continuità aziendale e l’occupazione. “Pur con dolorosi esuberi” ha dichiarato Cerutti, proprio quello che si spera possa non accadere.