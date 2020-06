Cit a rischio liquidazione, i sindaci dei Comuni consorziati dovranno saldare i debiti

Novi Ligure – I quarantasette dipendenti del Cit, Consorzio Intercomunale di Trasporti, di Novi, a giugno, riceveranno lo stipendio in due momenti e in seguito non si sa.

È quanto emerso, ieri, nel corso della videoconferenza tra l’amministratore unico, Silvio Mazzarello, e i Comuni soci del consorzio dei trasporti del Novese.

Mazzarello ha affermato di aver ricevuto segnali di indirizzo chiari ma la sicurezza piena manca ancora e arriverà solo con i soldi in cassa.

“Se non ci sarà il ripianamento, l’azienda rischierà in tempi brevi la messa in liquidazione con conseguenze gravissime per il personale. Anche perché ci sono fornitori e dipendenti che devono ancora ricevere le spettanze. Questi ultimi a causa della crisi della pandemia, mentre i fornitori per colpa di una precedente gestione poco attenta nell’ultimo biennio, in particolare verso la razionalizzazione dei costi” ha dichiarato l’amministratore unico.

Quasi tutti i diciassette sindaci soci del Cit si sono dimostrati possibilisti nel ripianare il debito, con l’eccezione di Serravalle che ha dichiarato di voler attendere il piano definitivo, ponendo come condizione che il Cit debba diventare totalmente autosufficiente. Non più, quindi, sovvenzionato.

Ad essere chiesto ai Comuni consorziati, secondo quanto specificato da Mazzarello, è “un concreto aiuto attraverso l’incentivazione del mezzo pubblico. Dovremo razionalizzare le corse, tenendo conto delle fasce orarie che chiamiamo “di morbida”, grosso modo dalle 9, 30 alle 12 e dalle 14 alle 16, quando il flusso è limitato, cercando di incentivare l’uso dei bus da parte della popolazione anziana che ha minori vincoli orari. In questi primi 5 mesi, pur in clima covid, abbiamo avuto un miglioramento dei conti anche sul trasporto pubblico”.

Tutto questo, però, se i Comuni soci verseranno al più presto il dovuto e i tecnici comunali completeranno le loro analisi sul piano di rilancio del Cit.