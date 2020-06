Da Regione Piemonte: Coronavirus, il bollettino delle 16:00

20.832 pazienti guariti e 2.426 in via di guarigione

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 20.832 (+179 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

10.859 (+100) Torino,

2.247 (+48 ) Alessandria,

2.041 (+2) Cuneo,

1.808 (+9) Novara,

1.157 (+ 15) Asti,

903 (+2) Verbano-Cusio-Ossola,

897 (+1) Vercelli,

779 (+2) Biella,

141 (+0) provenienti da altre regioni.

Altri 2.426 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I decessi salgono complessivamente a 3.961

Sono 7 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 3.961 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale:

1.756 Torino,

651 Alessandria,

388 Cuneo,

337 Novara,

240 Asti,

215 Vercelli,

207 Biella,

127 Verbano-Cusio-Ossola,

40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

La situazione dei contagi

Sono 30.890 (+ 21 rispetto a ieri, di cui 14 asintomatici. Dei 21, 7 positivi dopo test sierologico e 2 positività in RSA) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale:

15.714 Torino,

3.970 Alessandria,

2.809 Cuneo,

2.730 Novara,

1.860 Asti,

1.309 Vercelli,

1.111 Verbano-Cusio-Ossola,

1.039 Biella,

261 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

I restanti 87 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (+3 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 599 (-34 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.033.

I tamponi diagnostici finora processati sono 348.770, di 193.221 cui risultati negativi.