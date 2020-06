È morto Pau Donés, il 30 aprile il suo ultimo video su Instagram

È morto il cantante Pau Donés, uno degli artisti spagnoli più famosi degli ultimi 25 anni. Aveva solo 53 anni e da 5 lottava contro un tumore che lo aveva colpito allo stomaco e al colon. Il grande successo di Pau Donès è arrivato, come un fulmine a ciel sereno, dopo un viaggio a Cuba, culla di “La Flaca” (video), una delle sue canzoni più conosciute che, oltre a dare il titolo al suo primo album coincise, nel 1996, con la nascita del gruppo Jarabe de Palo di cui era il cantante. Il disco “La Flaca” vendette milioni di copie in tutto il mondo e fu decretata “canzone dell’estate 1997”. Diventate dei tormentoni anche “Depende” e “Me gusta como eres”.

Pau Donès è famosissimo anche in Italia per aver collaborato con importanti nomi della nostra musica. Nel 2009 ha duettato con I Nomadi. L’anno successivo è salito sul palco del Festival di Sanremo con Fabrizio Moro. E’ del 2012 la collaborazione con il gruppo milanese Modà. Pau e Francesco Kekko Silvestre (leader dei Modà) hanno cantato insieme nella hit “Come un pittore”. Un sodalizio artistico che è proseguito con la nuova versione di “Dove è sempre il sole”, contenuta nella ristampa del quinto album dei Modà, intitolata Goia.

Pau Donès era molto amico di Jovanotti, tant’è che è stato proprio Lorenzo Cherubini, tra i primi a omaggiare l’artista sui social: “Ho appena saputo della morte di Pau Donés, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me”