Ex Ilva, anche a Novi ricominciata la mobilitazione dei dipendenti

Novi Ligure – Dopo l’annuncio del piano industriale da parte Arcelor Mittal, che prevede più di tremila esuberi, ora anche all’ex Ilva di Novi, da oggi, è ricominciata, dalle cinque di stamane, la mobilitazione con i dipendenti che tornano nuovamente a bloccare i cancelli e le merci in uscita. Esattamente come è avvenuto sino a qualche giorno fa, prima della sospensione dello sciopero perché ancora si nutriva una certa speranza per la presentazione del piano industriale. Del piano non si conoscono ancora tutti gli effettivi risvolti, ma se ne comprende la portata giudicata penalizzante per migliaia di lavoratori.

Un piano ritenuto “non accettabile” dai sindacati di categoria Fim, Fiom e Uilm, pur non avendolo ancora ricevuto nella sua pienezza, trattandosi di un documento di circa 500 pagine. Di certo non saranno tollerati esuberi all’interno di tutti i siti nazionali del gruppo franco-indiano. Per far fronte a crisi di mercato e pandemia, gli esuberi sarebbero infatti 3.200 ma occorrerebbe fare i conti anche con i 1.800 della vecchia gestione Ilva che, sempre per volontà di ArcelorMittal, non verrebbero riassorbiti.

Dunque ricomincia la mobilitazione anche nello stabilimento di Novi dove operano 666 dipendenti. Si inizia con un presidio davanti alla portineria e lo sciopero coinvolgerà i tre turni di giornata, a partire dalle 6.