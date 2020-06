Maltempo, ancora tempo instabile nelle prossime ore in Piemonte: previsti rovesci su torinese, cuneese, astigiano e alessandrino

Alessandria – Continua la fase di tempo perturbato in Piemonte. Secondo quanto spiegato da Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, già nel corso della serata torneranno temporali a carattere sparso sulle pianure di torinese, cuneese, astigiano e alessandrino, dove sono possibili allagamenti, locali fenomeni franosi e caduta alberi.

Domani si avranno condizioni di variabilità nel corso della mattinata, mentre dalle ore centrali rovesci e temporali interesseranno le zone pedemontane dal biellese e alto vercellese, fino al cuneese.

In queste zone il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali.