Maltempo, danni anche in provincia di Alessandria con frane e allagamenti

Serralunga di Crea – Il maltempo di queste ultime ore che si è abbattuto in Piemonte non ha risparmiato neanche la provincia di Alessandria. Nella notte tra lunedì e martedì, tra le due e le sei, un violento acquazzone ha investito la frazione Madonnina di Serralunga di Crea con acqua e fango che hanno invaso le vie provocando danni a cantine e abitazioni.

Diversi i danni anche alle strutture pubbliche come il nuovo micronido, le scuola e le piazze.

Danni anche nei paesi vicini come Castagnone di Pontestura e Sologhello. Sulla provinciale 9 si è verificata una frana con parziale interruzione della strada e allagamento di alcune abitazioni.

Sulla Provinciale fra Pontestura e Moncalvo un automobilista di Frassinello è uscito di strada con la sua auto che si è ribaltata: l’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Le strade sono percorribili a velocità ridotta.

Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco, carabinieri e volontari della Protezione Civile e della Aib della Valcerrina.