Vercelli, incidente sulla tangenziale Ovest in direzione Casale: due feriti in codice rosso

Vercelli – Grave incidente stradale, stamane, a Vercelli sulla tangenziale Ovest in direzione Casale Monferrato. Coinvolte tre auto. Due persone sono state trasportate in ‘codice rosso’ all’ospedale.

Lo scontro è avvenuto intorno alle otto. Sul posto è intervenuta una squadra del comando dei vigili del fuoco di Vercelli che, insieme al personale del 118, ha liberato due persone rimaste incastrate nei veicoli. Queste sono state poi trasportate in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale.