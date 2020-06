Weekend: il nuovo singolo di Vincenzo Capua

di Sonia Oliva – “Weekend” è il nuovo singolo di Vincenzo Capua, in radio e sul digitale dal 9 giugno.

Una ballad sincera e immediata, prodotta da Davide Gobello con la supervisione artistica di Paolo Vallesi.

“Weekend è una canzone intensa e a tratti malinconica, che racchiude le inquietudini e le paure che la vita ci mette di fronte e che anche l’amore ci chiede continuamente di affrontare – racconta il cantautore romano. “I vuoti profondi del nostro Io, quelli che tentiamo di colmare con le sigarette o una bottiglia di Vodka, con il trucco o una scarpa con il tacco, fanno molto male. La vera ancora di salvezza è ritrovarsi in un abbraccio. Gli abbracci hanno la forza di allontanare il negativo, sono una nuova boccata d’ossigeno, quella che aspettiamo sempre con impazienza, proprio come succede per il Weekend”.

Il brano è accompagnato da un video che l’artista trentunenne definisce “semplice e sincero”. È il racconto della quotidianità di una coppia, girato tra le mura domestiche, con la direzione di Federico Rapisarda e Francesco Galati. Un videoclip che fa emerge la verità di una relazione con alcuni momenti di crisi che si ripercuotono, inevitabilmente, nella stesura del testo. La voglia di riconquistare il rapporto è però il vero punto di forza, sottolineato da un crescendo di musica ed emozioni.

Vincenzo Capua è pubblicato da N.I.C. United, la neonata etichetta della Nazionale Italiana Cantanti, pensata per dare spazio a giovani artisti di talento e distribuita da Believe Digital.