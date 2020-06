Ad Alessandria scoppia il caso Dentix, la clinica odontoiatrica che ha chiuso i battenti ma con i clienti che devono continuare a pagare

Alessandria – Sta assumendo proporzioni sempre maggiori il caso Dentix, il marchio che fa capo alla casa madre spagnola che ha fatto richiesta in Tribunale di istanza pre-fallimentare e che ad Alessandria aveva sede in piazza Marconi.

Dentix, multinazionale delle cure odontoiatriche, ieri è stata dichiarata fallita dal tribunale di Milano, almeno questa è la notizia arrivata ad Adoc, l’associazione consumatori della Uil, e adesso in città si stanno moltiplicando le persone che si rivolgono ad avvocati e associazioni di consumatori.

Il fatto è gravissimo: la quasi totalità dei pazienti ha sottoscritto un finanziamento per accedere alle cure, e adesso si ritrova senza terapie o senza impianti ma con le rate da pagare.

Dentix nel nostro paese aveva 57 sedi e una era ad Alessandria, come detto in piazza Marconi.

Dopo l’emergenza virus le cliniche aperte in franchising non hanno più riaperto. Alla sede dell’Adoc si stanno rivolgendo da ieri decine di persone che hanno sottoscritto finanziamenti anche di migliaia di euro e non avranno le cure richieste, oltre a coloro che nella clinica low cost hanno avuto terapie non necessarie o eseguite male.

Una situazione che sta diventando sempre più problematica. Solamente ieri, secondo quanto riferito da Federconsumatori, sono state raccolte le testimonianze di cinquanta pazienti della clinica dentistica di Alessandria, mentre sono già in calendario trenta appuntamenti per procedere con la diffida e messa in mora della società inadempiente per passare poi alla richiesta di sospensione dal pagamento delle successive rate in scadenza nei prossimi mesi da parte dei pazienti rimasti privi di cura.

Al problema economico si è però aggiunto anche un problema di tipo sanitario, legato al mancato proseguimento delle cure. In questo senso si stanno profilando cause per danni nei confronti di Dentix a seguito della grave situazione patita da diversi assistiti.