Caos Volkswagen: la crisi inizia a far sentire i suoi effetti

(da Scenarieconomici.it) – La crisi sta iniziando a colpire anche colossi che, fino a ieri, sembravano inattaccabili. La Volkswagen è scossa da uno scontro fra il Comitato di Controllo e l’amministratore delegato Herbert Diess (nella foto). In Germania le società quotate sono guidate con il cosiddetto “Sistema duale”, in cui un Comitato di controllo affianca il Consiglio di amministrazione lo controlla e ne condiziona le decisioni strategiche di lungo periodo. La VW sta avendo dei problemi piuttosto seri in Germania per il combinarsi di transazione verde, con l’abbandono del diesel e dei carburanti tradizionali, crisi Covid e sviluppo di nuove tecnologie. Questo ha portato a critiche sull’operato di Diess da parte del Comitato di Controllo rese pubbliche. Diess non ha preso bene la cosa e durante una conferenza a cui partecipavano 3.400 manager e dirigenti della VW ha attaccato direttamente il Comitato di Controllo che “Indebolisce la gestione dell’azienda”.

Apriti Cielo! Il comitato di controllo rappresenta i principali azionisti (in questo caso le famiglie Porsche Potsch e Weill) ed i lavoratori con i consigli di fabbrica. Diess è stato obbligato a presentare immediatamente le sue scuse per salvare il posto, ma la rottura è evidente e basata anche su problemi immediati ed oggettivi: i modelli Golf 8 e ID.3, su cui si basa il rilancio della società di Wolfsburg, hanno dei grossi problemi di sviluppo e non hanno raggiunto gli standard previsti. Inoltre la produzione a Wolfsburg è ben lontana dagli anni scorsi e dai massimi storici. I litigi alla direzione della VW stanno diventando sempre più frequenti e sono un evidente dimostrazioni di grosse difficoltà per la società automobilistica. Troppe sfide, troppo concentrate, mostrano i limiti del management. Diess, 61 anni, ha per ora salvato il posto di CEO; ma ha dovuto lasciare la direzione del marchio VW a Ralf Brandstätter. Un indebolimento che sembra preparare la strada ad una definitiva dismissione.