Cerutti, a Vercelli altra giornata di sciopero

Vercelli – Prosegue la mobilitazione dei dipendenti delle Officine Meccaniche Cerutti di Vercelli.

Confermato anche per oggi lo sciopero con presidio davanti alla sede dell’azienda. Intanto continua anche la trattativa in corso tra i sindacati e i vertici della Cerutti.

I gruppi consiliari di opposizione (Pd, Vercelli per Maura Forte, SiAmo Vercelli e M5S) hanno presentato una richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario per discutere la mozione ‘Crisi occupazionale Officine Meccaniche Cerutti’, alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori.