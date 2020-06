Tennis, colpo di mercato per la Canottieri Casale con l’arrivo di Sara Errani

Casale Monferrato – Colpo di mercato davvero importante in casa Canottieri Casale. Il club tennistico monferrino si è, infatti, assicurato le prestazioni di Sara Errani, una fra le più forti tenniste italiane di sempre.

L’operazione è stata resa possibile dall’amicizia della campionessa con Giulia Gabba, capitana della squadra femminile di A1, che di recente era stata sulla sedia da coach al suo fianco.

Sara Errani ha vinto tutte le prove dello Slam in doppio. In singolare Errani ha vinto i tornei Wta di Acapulco, Barcellona, Budapest, Palermo, Rio de Janeiro e Dubai. Nel 2014 è stata finalista agli Internazionali d’Italia e, due anni prima, al Roland Garros. È stata numero 5 in singolo e numero 1 in doppio, senza dimenticare i tre trionfi in Fed Cup con la maglia dell’Italia.