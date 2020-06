Covid19 Italia, bollettino delle 18:00: 235.763 casi in Italia, di cui 169.939 guariti e 34.114 morti

Il bollettino della Protezione Civile sui contagi da Coronavirus in Italia di mercoledì 10 giugno 2020. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato a oggi, il numero dei casi positivi al Covid-19 è salito a 235.763 (+202 rispetto a ieri), di cui 169.939 guariti (+1.293) e 34.114 morti (+71). Sono 62.699 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

Roma (Antonio Palma di Fanpage) – Il numero di casi positivi al nuovo Coronavirus in Italia è salito a 235.763 (+202 rispetto a ieri), di cui 169.939 guariti (+1.293) e 34.114 morti (+71). È questo il bilancio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese stando al bollettino di oggi, mercoledì 10 giugno, reso noto dalla Protezione civile. Dei contagiati attualmente positivi 27.141 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 4.320 sono ospedalizzati e 249 sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite restano Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono 4.381.349 (62.699 in più di ieri).

In totale i casi in Italia sono 235.763 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dalla Protezione Civile: