Disastro autostrade: si stacca una grata sulla A7, code chilometriche e traffico rallentato. Nessuna vittima

Genova Rivarolo – Tornano all’attenzione della cronaca le nostre disastrose autostrade: oggi pomeriggio verso le cinque s’è rotta una grata all’ingresso della galleria Montegalletto sulla A7, subito dopo l’immissione dalla A12 per chi procede in direzione di Bolzaneto e Milano. Fortemente rallentato il traffico per un paio d’ore costretto a procedere su una sola corsia. Lunghe code si sono formate sul tratto terminale della A12 poco dopo il casello di Nervi. A complicare la situazione è la contemporanea chiusura dell’allacciamento A12/A7 in direzione di Genova Ovest che obbliga tutto il traffico a confluire verso Nord. Inoltre si sono verificate code chilometriche sull’allacciamento A7-A12 in direzione Levante, 3 chilometri di coda in direzione nord sulla A26 e un chilometro su ciascuno degli allacciamenti A10/A26.