Gettava le siringhe usate nei cestini, denunciato veterinario

Venaria (Torino) – Per lui era una prassi “normale” quella di gettare in comuni cestini dei rifiuti siringhe usate, aghi, materiale sierologico.

Fino a quando un operatore ecologico non si è punto con un ago ed è finito all’ospedale.

Per questa vicenda la Guardia di Finanza di Torino ha denunciato nei giorni scorsi un medico veterinario del torinese colpevole, secondo la ricostruzione dei Finanzieri, di aver riversato i rifiuti speciali sanitari nei cestini urbani come fosse normale immondizia.

Il veterinario gettava i sacchetti con all’interno siringe, liquidi sierologici, provette, in alcuni cassonetti posti nelle adiacenze del proprio studio medico, in un comune della cintura torinese, incurante delle possibili conseguenze.

Conseguenze che non sono tardate ad arrivare quando un operatore ecologico intento alla raccolta dei rifiuti, si è ferito con un ago usato conservato dentro a un sacchetto per la comune immondizia.

I Finanzieri hanno denunciato il medico alla Procura della Repubblica di Ivrea per reati ambientali.