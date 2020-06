Gli “Amici del Po” di Casale cureranno la manutenzione delle barche della Protezione Civile

Casale Monferrato – Sarà l’associazione “Amici del Po” a curare, a Casale Monferrato, le imbarcazioni del Nucleo Comunale di Volontari della Protezione Civile.

Come sottolineato dal primo cittadino monferrino, Federico Riboldi “la stretta collaborazione tra Comune e Amici del Po ha da sempre permesso di far vivere il nostro fiume Po, anche nei momenti di divertimento, in piena sicurezza. La loro professionalità è indiscussa ed è stato quindi naturale sottoscrivere una convenzione che permetterà negli anni di rafforzare ancora di più la nostra fattiva collaborazione. Un grazie, quindi, agli Amici del Po per questa iniziativa e per le molte altre che sapranno realizzare per far tornare a vivere quell’immensa ricchezza che è il Po”.

L’accordo, di durata triennale, prevede un contributo annuo di 2.800 euro a parziale copertura delle spese, dal Comune agli “Amici del Po”.

“Sono molto contento che la nostra associazione sia stata scelta dall’amministrazione comunale per questo grande incarico – assicura Massimo Sarzano, presidente degli Amici del Po – faremo tutto il possibile per contribuire alla crescita della Protezione Civile Comunale. Penso che Casale sia una delle poche Città che abbia un gruppo che conosca un tratto di fiume così ampio: da Crescentino fino al Delta”.