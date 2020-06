Il Centrodestra compatto: non andremo agli Stati Generali

Forza Italia si allinea a Lega e Fratelli d’Italia

Roma (da Affaritaliani.it) – Il centrodestra è compatto sul “No” alla partecipazione agli Stati generali organizzati dal governo a Villa Pamphili. È quanto fanno sapere tutti e tre i partiti, mentre è ancora in corso il vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. “Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – si precisa – hanno ribadito di essere pronti a confrontarsi con il governo in qualsiasi momento, ma soltanto in occasioni e sedi istituzionali”. La più critica nei confronti dell’iniziativa del presidente del Consiglio, nelle ultime ore, è stata la leader di FdI Giorgia Meloni: “Ci piacciono poco le passerelle, gli Stati generali a casa nostra sono il Parlamento della Repubblica. Un vero confronto parte da come si spendono questi 80 miliardi di euro, autorizzati con lo scostamento di bilancio. Non è normale che si metta continuamente la fiducia mentre si dice che ci si vuole confrontare con le opposizioni. Poi si convocano gli Stati generali per sapere cosa pensiamo: noi non vogliamo parlare di cosa si deve fare tra uno, due mesi. Noi vogliamo discutere di questo provvedimento”.

Critico anche Salvini, che però, ieri, in un’intervista, aveva anticipato di essere pronto, da “persona educata”, ad andare a Villa Pamphili: “Più che sfilate e passerelle servono risposte concrete. Archistar? Persone famose? Ma migliaia di gente non ha lavoro. Al governo chiedo più sostanza e meno forma”, ha poi aggiunto il segretario leghista. Dalla Lega spiegano che la linea “è stata condivisa da tutti. Un conto è un invito ufficiale, come avvenuto nei precedenti tre incontri a Palazzo Chigi, un altro un invito per quella che sembra una passerella del premier”.

È pur vero che ieri, intervenendo in tv, Silvio Berlusconi aveva assicurato: “Parlerò coi nostri alleati, sono sicuro che si debba andare”. Il presidente di FI – fanno sapere in una nota i tre leader del centrodestra – ha comunque detto che si sarebbe deciso oggi ed è stato deciso per il confronto ma nelle sedi istituzionali.