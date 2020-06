Maltempo, giovedì ancora allerta gialla in quasi tutto il Piemonte

Alessandria – Continua la fase di spiccata instabilità su quasi tutto il Piemonte. Domani, giovedì, si attendono temporali anche di forte intensità limitati nel biellese e alto canavese, mentre dal pomeriggio si estenderanno in quasi tutta la regione, meno intensi sullo Scrivia e nella zona del lago Maggiore e Valle Ossola.

L’Arpa Piemonte ha deciso, quindi, di emanare un’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali a causa di possibili allagamenti, fulmini, locali fenomeni franosi e caduta alberi.

Venerdì le condizioni dovrebbero migliorare, anche se permarrà una spiccata variabilità, mentre è attesa una successiva ripresa di temporali nella giornata di sabato.

Preoccupano anche le reti stradali, già colpite da piogge intense nei giorni scorsi, oltre al rischio di caduta alberi.