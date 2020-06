Per il maltempo ennesimi disagi sulla A26 e sul Turchino: si pensa ad una class action contro Autostrade per l’Italia

Ovada – Per quanto avviene, ormai, da tempo sull’autostrada A26, da ultimo ieri una frana all’altezza di Masone con conseguente chiusura del casello, i cittadini dell’Ovadese, della Valle Stura e, per ora, del Genovesato intendono presentare una class action contro Autostrade per l’Italia (Aspi).

La presentazione avverrà a settembre, la raccolta delle adesioni inizierà a breve.

Nelle scorse settimane i rappresentanti del gruppo Viabilità Valli Stura e Orba hanno consegnato al ministro delle Infrastrutture De Micheli, al presidente della Regione Liguria Toti e al presidente della Città Metropolitana di Genova Bucci un documento di dieci pagine, che segnala quanto è avvenuto da ottobre a oggi nella tratta autostradale ma anche sulla provinciale 456 del Turchino, l’unica alternativa viabilistica, e sulla linea ferroviaria.

La sospensione del pagamento del pedaggio autostradale tra Ovada e Prà è stato solo un contentino che non ha, però, placato l’ira di chi usufruisce di quel tratto, soprattutto i pendolari.

La class action, dunque, si farà, la pratica è stata avviata, secondo quanto annunciato dal legale che rappresenta i cittadini dell’Ovadese, della Valle Stura e del Genovesato.

I futuri ricorrenti sostengono in sostanza di essere stati costretti per anni a pagare un pedaggio senza ricevere un servizio adeguato per l’incuria imputabile all’Aspi. La class action dovrebbe avere una base di 50-100 aderenti ma l’obiettivo è raccogliere più firme possibili.

Una situazione insostenibile insomma e il maltempo degli ultimi giorni ha fatto emergere ennesimi disagi: la provinciale 456 del Turchino due giorni fa è stata chiusa a Gnocchetto dalla Provincia per via dell’allerta gialla e della frana che incombe sulla carreggiata. Altra chiusura, poi, la notte scorsa, con riapertura prevista oggi.