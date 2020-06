Si ribalta con il trattore a Serravalle Scrivia, ottantasettenne in gravi condizioni

Serravalle Scrivia – Grave incidente stradale stamane, intorno alle dieci e mezza, a Serravalle Scrivia in via Montei, verso Monterotondo. Un uomo di 87 anni, per ragioni ancora da chiarire, si è ribaltato con il trattore che stava guidando ed è finito in un fosso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri di Serravalle Scrivia e i Vigili del Fuoco di Novi Ligure, al lavoro per estrarre il signore dopo che era rimasto parzialmente incastrato sotto al mezzo, riportando un trauma toracico. L’intervento è durato circa un’ora. L’anziano è stato portato all’ospedale di Alessandria.

Dai primi accertamenti sembra che l’uomo stesse facendo legna per un’amica. Poi l’incidente.