Spaccio, anche un vercellese coinvolto nell’operazione “Skydive” dei Carabinieri di Genova

Vercelli – C’è anche una persona di Vercelli fra i diciannove arresti nell’ambito dell’operazione “Skydive” dei Carabinieri di Genova . Si tratta di un trentaduenne senegalese. L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari per un precedente arresto. I militari dell’Arma di Vercelli hanno collaborato all’arresto dell’uomo.

L’operazione “Skydive” era iniziata nell’ottobre 2017: i carabinieri di Genova avevano documentato centinaia di cessioni giornaliere di sostanze stupefacenti, individuato laboratori di confezionamento, luoghi di ritrovo e spaccio e, soprattutto, identificato tutti gli spacciatori che avevano creato una fitta rete che operava nel centro storico del capoluogo ligure.

Nel corso delle indagini erano già stati effettuati trentatré arresti per spaccio in flagranza, sequestrati tre chili e mezzo di cocaina e segnalate all’autorità prefettizia decine di assuntori. Ora il cerchio si è chiuso con l’arresto di 19 persone, tutte di origini senegalese e dimoranti nelle province di Genova, Torino e Vercelli.