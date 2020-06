Alessandria – Intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria, stamane, in via San Giacomo, al quartiere Cristo, per l’incendio che ha colpito un veicolo. Le fiamme sono divampate intorno alle sette e l’intervento dei pompieri è durato un’ora circa. Da chiarire quali siano state le cause che hanno determinato l’incendio.