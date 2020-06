Bcube, sospeso lo sciopero a Villanova d’Asti previsto per oggi: trattativa in corso con Fca per il rinnovo di tre anni del contratto

Villanova d’Asti – Niente sciopero per oggi. È quanto è stato deciso, dai lavoratori unitamente al sindacato Cgil, dopo l’assemblea che si è tenuta ieri sera davanti ai cancelli della Bcube di Villanova d’Asti.

Le numerose iniziative mediatiche e politiche messe in campo dalla Cgil, hanno dunque permesso l’avvio di un confronto tra Fca e BCube.

Dopo gli incontri del 28 maggio in Prefettura di Asti e del 5 giugno in Regione Piemonte, in questi giorni è in corso un tavolo permanente tra BCube e Fca attraverso il quale si sta discutendo un rinnovo di tre anni del contratto, così come richiesto dal sindacato. Ieri pomeriggio l’azienda ha comunicato che oggi dovrebbe concludersi la parte tecnica della trattativa.

La mobilitazione proseguirà comunque con le seguenti modalità:

sabato 13 giugno, ore 9.30: corteo dal piazzale BCube di Villanova al Comune di Villanova;

lunedì 15 giugno, ore 15: incontro nella Sala consigliare della Provincia di Asti;

martedì 16 giugno, ore 7.30: assemblea presso la BCube di Villanova per valutare l’esito dell’incontro, già annunciando la proclamazione di uno sciopero a oltranza di tutto il sito qualora la trattativa non si sia conclusa positivamente;

giovedì 18 giugno, ore 14: incontro in Regione Piemonte, presso l’Assessorato del Lavoro.