Cerutti: a Vercelli 163 lavoratori in cassa integrazione, a Casale i 128 dipendenti confluiranno nella newco

Vercelli (Ansa) – L’assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Vercelli della Cerutti, specializzata in macchine da stampa, ha approvato questa mattina l’accordo tra l’azienda e sindacati sul futuro della sede vercellese e dei 163 dipendenti che usufruiranno della cassa integrazione straordinaria fino al 31 gennaio 2021, con la speranza che venga prorogata fino a luglio. Il piano industriale per i prossimi tre anni prevede la cessione di ogni attività in favore di una newco, attiva nello stabilimento di Casale Monferrato, che impiegherà 128 addetti dei 290 totali, già al lavoro a Casale nella Cerutti.

“Congelato” quindi lo stabilimento di Vercelli, che dopo cinquant’anni di attività non sarà più operativo La buonuscita messa a disposizione per chi decide di lasciare volontariamente l’attività sarà di 15 mila euro lordi.

“Speriamo – dice Ivan Terranova, della Fiom Vercelli-Valsesia – che per il futuro ci sia lo spazio per riaprire la discussione”.