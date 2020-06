Cerutti, oggi davanti allo stabilimento vercellese di Larizzate l’incontro tra le parti sociali e i lavoratori

Vercelli – Si potrebbe essere giunti ad una intesa per quanto concerne il futuro delle Officine Cerutti.

Ieri, infatti, si è tenuto il secondo giorno di trattative tra sindacati e proprietà e stamane le parti sociali incontreranno i lavoratori davanti allo stabilimento vercellese di Larizzate per fare il punto della situazione.

Potrebbero, dunque, esserci delle novità che riaccenderebbero le speranze dei lavoratori dopo la notizia di 163 esuberi e della chiusura dello stabilimento vercellese. Se non si trova un accordo entro domani, infatti, la prospettiva è la procedura fallimentare che danneggerebbe ancora di più i lavoratori dal punto di vista economico.

I dipendenti, riuniti da lunedì fuori dagli stabilimenti di Vercelli e Casale Monferrato, aspettano di sapere quale sarà il loro futuro.

A sette giorni dall’incontro che ha dato il via al dramma lavorativo oggi potrebbero arrivare novità sul futuro dei dipendenti delle Officine.

Sul tavolo delle trattative le richieste di aggiungere altri posti di lavoro ai 125 della NewCo che nascerà a Casale. Ma anche la possibilità che le attività esternalizzate possano essere portate all’interno della nuova società.

Sulla situazione della Cerutti è arrivata anche un’interrogazione alla Camera da parte di Federico Fornaro, capogruppo a Montecitorio di Liberi e Uguali.

Fra poche ore, dunque, si potrebbe sapere quale sarà il futuro di un’azienda nata nel ventennio del secolo scorso e sviluppatasi negli anni anche all’estero nel campo della progettazione e costruzione di macchine e attrezzature per la stampa.

Con la crisi della carta stampata era poi arrivata la riconversione con la produzione di macchine da imballaggi e per la stampa di moneta di plastica.