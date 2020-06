Da domenica 14 giugno modifiche alla circolazione ferroviaria in alcune tratte della provincia di Alessandria

Acqui Terme – Modifiche, nei prossimi giorni, sulle linee ferroviarie Savona-San Giuseppe-Acqui Terme, via Ferrania, Acqui Terme-Asti e Alessandria-Acqui Terme, a causa di alcuni lavori di messa in sicurezza dovuti all’emergenza maltempo dello scorso novembre.

Per consentire l’operatività dei cantieri, i treni della relazione Alessandria -Savona, da domenica 14 giugno a venerdì 17 luglio faranno capolinea nella stazione di Acqui Terme e saranno sostituiti con bus tra Acqui Terme a Savona mentre da sabato 18 luglio a venerdì 24 luglio saranno sostituiti con bus nell’intero percorso tra Alessandria e Savona.

Da domenica 14 giugno a venerdì 24 luglio, inoltre, i treni regionali delle relazioni Acqui Terme-S. Giuseppe di Cairo-Savona ed Acqui Terme-Asti saranno cancellati e sostituiti con bus nell’intero percorso. I collegamenti regionali Fossano – Savona, Torino – Savona/Ventimiglia e Torino – Albenga/Imperia tra Savona e San Giuseppe percorreranno l’itinerario alternativo via Altare con lievi modifiche ai tempi di viaggio.

L’investimento economico previsto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) è di oltre 12 milioni di euro.