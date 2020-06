Dopo il blitz per riprendersi la figlia i genitori chiedono per lei la terapia farmacologica, ma la comunità Paolo VI di Casalnoceto si rifiuta

Il legale della famiglia, avvocato Miraglia di Modena: “Se alla ragazzina succede qualcosa, riterremo responsabili la comunità, i servizi sociali e il tribunale dei minorenni”

Casalnoceto (Federico Fossati) – La settimana scorsa è stata “liberata” con un blitz, dai suoi genitori, che sono andati a riprenderla alla comunità Paolo VI di Casalnoceto, gestita dalla Curia di Tortona, dove il Tribunale dei minorenni di Milano l’aveva confinata due anni fa. Anni nei quali una ragazzina diciassettenne di Pavia è stata imbottita di farmaci che la rendevano incapace di parlare e di pensare, privandola persino del controllo dei propri bisogni fisiologici. I genitori, all’ennesima videochiamata in cui l’avevano vista ridotta ad un automa, sono corsi a riprenderla; ma da allora, nonostante abbiano chiesto alla comunità il piano terapeutico, gli operatori si sono rifiutati di consegnarlo. Lungi dal costringerla ad assumere quel bombardamento massiccio di medicinali, sono consapevoli che interrompere bruscamente la terapia potrebbe causare più danni che benefici. La comunità, quindi, non vuole consegnare alla famiglia il piano terapeutico e il medico curante, anche volendo, non può prescriverle nessun tipo di farmaco: i genitori non hanno più la responsabilità genitoriale e solo i servivi sociali possono decidere il destino di questa ragazzina.

“Siamo scandalizzati dal comportamento dei servizi sociali e della comunità terapeutica – spiega l’avvocato Miraglia, legale della famiglia – che volontariamente stanno facendo del male a questa ragazzina, causandole dei problemi. Se dovesse capitarle qualcosa, riterremo responsabili sia i Servizi sociali di Pavia che la comunità. E anche il tribunale dei minorenni di Milano che sta a guardare senza intervenire in un caso così grave: quando c’è da togliere un bambino a una famiglia è rapidissimo, ma non lo è altrettanto, a quanto pare, quando c’è da assumere delle decisioni importanti, di importanza vitale”.

La famiglia, intanto, ha sporto querela nei confronti della comunità dopo gli agghiaccianti racconti delle vessazioni subite dalla figlia, resi ai sanitari del pronto soccorso dove la mamma l’ha portata appena andata a riprenderla: un operatore l’aveva strattonata causandole un ematoma a un braccio ma, fatti ancor più gravi, uno dei ragazzi ospiti della struttura le aveva spento una sigaretta addosso, un altro le aveva provocato dei tagli. La ragazzina, ormai allo stremo, aveva annunciato l’intenzione di farla finita: da qui il tempestivo intervento dei familiari, pur contro la disposizione del Tribunale che l’aveva appunto collocata in comunità due anni fa. Due anni inutili e dannosi, nel corso dei quali la poveretta è rimasta senza un progetto di recupero, abbandonata a se stessa, imbottita di farmaci e basta.

“Questa reticenza della comunità – conclude l’avvocato Miraglia – a fornire il piano terapeutico è davvero sospetta. Cosa nascondono, cosa le hanno somministrato? Forse è il caso che nella struttura intervengano gli agenti del Nas”.

(Nella Foto, i responsabili della Comunità Paolo VI nel gennaio scorso mentre ricevono il contributo di 40.000 euro dei Lions Clubs International Foundation e dei Club della zona di Tortona)