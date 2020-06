Esce di strada e l’auto va a fuoco, grave un settantenne

Terzo d’Acqui – Brutto incidente stradale stamane nell’acquese. A Terzo d’Acqui un settantenne è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria in gravi condizioni a seguito di un incidente in strada Bogliona.

L’uomo, cosciente quando sono arrivati i soccorsi del 118, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe uscito di strada autonomamente per cause ancora da accertare. Poi l’auto ha preso fuoco.