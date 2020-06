Bimba morsa da un cane nel torinese, non è in pericolo di vita

Torino (Ansa) – Una bambina di sette anni è stata morsa da un cane, questa mattina, in via Generale Dalla Chiesa a Mappano, nel torinese. Subito soccorsa dai famigliari la piccola è stata trasportata in elicottero al Regina Margherita di Torino.

Ha riportato ferite al collo e al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso sull’accaduto da parte dei carabinieri di Leini.