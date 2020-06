Da Cisl Piemonte: firmato secondo protocollo d’intesa per i lavoratori in somministrazione nel settore agricolo

Mercoledì 10 giugno 2020 le Segreterie della FeLSA CISL, NIDIL CGIL e UILTemp del Piemonte, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa con Tempor Spa relativo all’utilizzo dei lavoratori in somministrazione loro dipendenti nel settore agricolo. Il Protocollo d’Intesa nasce dall’esigenza di definire a livello regionale delle linee guida, di supporto al sistema di collocamento pubblico, utili a gestire le problematiche dovute alla difficoltà di reperimento di personale da adibire alle attività stagionali connesse all’agricoltura a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

L’obiettivo comune delle parti è duplice: innanzitutto garantire che l’impiego di personale in somministrazione avvenga nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Protocollo anti-covid sulla salute e sicurezza sul lavoro del 24 aprile 2020 e nel rispetto della normativa anti-caporalato. Inoltre, emerge la necessità di uno strumento di monitoraggio di settore, che assicuri oltre al rispetto dei diritti e delle tutele, una distribuzione equa delle giornate di lavoro ai somministrati nel settore agricolo, in modo che tutti possano arrivare alla piena maturazione dei requisiti necessari per l’ottenimento delle misure di sostegno al reddito previste nel settore oltre che dalla bilateralità della somministrazione. Per assicurare l’applicazione ed il rispetto delle condizioni previste nel Protocollo d’Intesa si prevede una commissione ad hoc costituita dai firmatari che verificherà la situazione con cadenza mensile.

“Siamo soddisfatti – si legge in una nota congiunta – per questo secondo Protocollo di Intesa regionale, per altro preso a modello e replicato anche in altre parti del paese, che ancora una volta pone l’accento sull’utilizzo della somministrazione come forma contrattuale che garantisce tutele, diritti e come strumento per l’emersione e contrasto al lavoro nero in questo settore. Ci impegneremo – conclude la nota sottoscritta dai segretari Alessandro Lotti (FeLSA CISL) Danilo Bonucci (NIDIL CGIL) e Annamaria D’Angelo (UILTemp) – a fare sì che questi principi e queste linee guida possano essere recepite da altre agenzie di somministrazione che stanno già utilizzando personale nel settore dell’agricoltura” .