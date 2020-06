Droga e rapine, 42 indagati dalla Procura di Asti

Torino (Ansa) – La Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha eseguito 24 misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Asti su richiesta della Procura, nell’ambito di un’indagine che vede coinvolti diversi cittadini, italiani e stranieri, per spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni e lesioni personali. Sono 42 le persone indagate nella maxi operazione, battezzata ‘fiori dall’est’, che vede impegnati circa 130 poliziotti in collaborazione con le Squadre Mobili di Torino, Alessandria, Cuneo, Vercelli, Novara, Verbania, Biella, Aosta, Genova e Pavia e con l’ausilio degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e di sei Unità Cinofile della Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria. Sono in corso, in Asti e provincia, anche numerose perquisizioni locali e poste sotto sequestro autovetture di grossa cilindrata ed un lussuoso alloggio ubicato nelle vicinanze del centro storico di Asti.