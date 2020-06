Guidava autocarro con tachigrafo manomesso: multato e patente sospesa per quindici giorni

Torino (Ansa) – Era stato manomesso il tachigrafo dell’autocarro fermato all’uscita della tangenziale nord di Torino. Lo hanno scoperto gli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale, impegnati in controlli di polizia stradale. Al conducente è stata elevata una sanzione di 1.736 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, che gli è stata sospesa per 15 giorni.

Dai controlli effettuati in una officina autorizzata sull’apparecchio, obbligatorio su tutti i mezzi pesanti per la verifica dei tempi di guida, di riposo e di velocità dei conducenti professionali, è risultato sono emerse anomalie sui sigilli, che sono stati quindi ripristinati.